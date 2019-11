Les Messins neutralisent le LOSC

Réactions

Christophe Galtier (entraîneur de Lille) :

" "On n'est pas satisfait du résultat, c'est une contre-performance et deux points qu'on laisse filer à domicile sachant qu'on n'est pas performant à l'extérieur en ce moment... On a rarement été mis en danger. On savait qu'on allait jouer une équipe avec un bloc très bas. On s'est créé des situations en dominant énormément mais on a eu beaucoup trop de déchet technique, dans le coeur du jeu ou le geste final. Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs sur le fait d'avoir tout donné mais il a eu un manque de précision trop important pour marquer. Je pense qu'on avait les moyens de faire mieux. C'est pas notre bilan à domicile qui fait qu'on est un peu en deçà de notre tableau de match, ce sont nos résultats à l'extérieur qui sont insuffisants."