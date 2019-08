Ligue 1 : première défaite du LOSC, battu par son voisin Amiens

Les Dogues à la 10e place

Reportage : Maëlys Septembre et Valentin Cruard.

Sale soirée pour le LOSC : réduits à 10 joueurs en fin de première période, les Dogues ont lâché 3 points dès la seconde journée, défaits sur la pelouse d'Amiens (1-0), samedi 17 août.Deuxième derrière le PSG la saison passée, Lille a fait jeu égal avec son voisin picard samedi, malgré l'exclusion plutôt sévère de Boubakary Soumaré (39'). Les Dogues ont cependant craqué en fin de rencontre sur un but d'un de ses anciens joueurs, Serhou Guirassy (72', 1-0).L'ASC reste la bête noire des Nordistes : ces derniers ont perdu trois de leur cinq confrontations avec l'équipe picarde en Ligue 1. Au stade de la Licorne, les joueurs de Christophe Galtier ont multiplié les centres (37) et les corners (10) mais n'ont pas réussi à régler la mire : ils n'ont pas cadré un seul de leurs 8 tirs.Les Lillois, victorieux de Nantes le week-end dernier (2-1), pointent à la 10e place avec 3 points, juste derrière les Amiénois. Luka Elsner, le nouveau entraîneur picard, a obtenu sa première victoire en L1, 1 semaine après une cruelle défaite (2-1) à Nice, qui avait marqué au bout du temps additionnel.Pour ce derby des Hauts-de-France, Galtier avait quasiment reconduit le même 11 que face aux Canaris. Le seul changement concernait la titularisation de Yusuf Yazici, recrue la plus chère de son histoire du LOSC (16,5 millions d'euros) , à la place de Timothy Weah.Côté amiénois, Elsner avait opéré 4 changements et le milieu offensif Gaël Kakuta, recrue phare du mercato picard, était bien présent sur la pelouse du stade de la Licorne.Le début de rencontre a été équilibré entre deux équipes qui se sont efforcées de poser le jeu. La première alerte est venue de Saman Ghoddos, dont la frappe croisée est passée à côté (14'). La réplique lilloise fut l'œuvre de Jonathan Ikoné, dont la frappe enroulée du pied gauche n'a pas trouvé le cadre (16').Les Picards se sont montrés de plus en plus entreprenants, à l'image de Chadrac Akolo, dont le tir a été capté par Maignan (28'), et de Kakuta, qui a fait apprécier son aisance technique et souffrir la défense lilloise.En face, le LOSC a peiné à trouver son attaquant nigérian Victor Osimhen, auteur d'un doublé lors de ses débuts la semaine dernière . La mission s'est compliquée avec le sévère carton rouge direct, reçu par Soumaré pour un excès d'engagement sur un tacle (39').Christophe Galtier a déclaré qu'"avant de parler de l'expulsion de (Boubakary) Soumaré, il y a un fait de jeu qui est en notre défaveur à la 22minute lorsque notre attaquant est signalé hors-jeu alors qu'il part de son camp. Hors-jeu ou pas, il aurait fallu laisser l'action se finir et juger ensuite. On essaie avec les différents acteurs du football d'échanger, de dialoguer. L'arbitre, dont je tairai le nom, car il a refusé de me voir à la mi-temps, aurait pu se déplacer pour vérifier s'il y avait bien rouge."Au retour des vestiaires, Ghoddos s'est procuré 2 occasions (50', 52') mais a manqué d'efficacité. A 11 contre 10, les espaces se sont libérés pour la formation amiénoise, qui a fini par trouver la faille sur un contre éclair de Guirassy, à la limite du hors jeu (1-0, 72').Une petite avance que les Picards ont préservé péniblement, mais qui leur a permis de décrocher une précieuse victoire, la première de la saison.Pour Luka Elsner, la "victoire n'est pas due au hasard, on a montré des choses positives. Certes il y a eu un fait de jeu avec l'expulsion de Soumaré, mais on a su l'exploiter. Il faut parfois ne pas être beau, ne pas être romantique, juste efficace. Il faut prendre cette victoire avec beaucoup d'humilité et de modestie mais se dire que l'on peut avoir confiance en nous."L'entraîneur de Lille a jugé qu'ils ont eu "affaire à une équipe d’Amiens très joueuse, vive et alerte, qui a déployé un bon football sur les 20 premières minutes. De notre côté ? Même à 10 contre 11, mes joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient à donner sur ce match-là. On est déçu. Est-ce qu'Amiens mérite sa victoire ?" s'interroge-t-il tout de même.