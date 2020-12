Ligue 1 : le RC Lens atomise Monaco (3-0) et ne cache plus ses ambitions

Une démonstration : Lens a réduit à néant Monaco (3-0) en 45 minutes au Stade Louis-II, lors de la 15e journée de Ligue 1. Désormais 7ème, les Sang et Or ne cachent plus leurs ambitions.

Le promu lensois, qui restait sur deux victoires à l'extérieur (Dijon 1-0 et Rennes 2-0), continue son Tour de France des succès. Avec 24 points en 14 matches (et un match en retard à jouer à Marseille), l'objectif maintien est déjà en vue.

Les lensois font vivre un enfer aux monégasques

La première période a été un enfer pour Monaco. Sous les yeux du Prince Albert, les Rouge et Blanc ont sombré, de la première à la dernière seconde. Supérieurs dans l'engagement, l'impact, les courses, les excellents Michelin, Fofana et Kakuta ont emmené une superbe équipe lensoise, tellement au-dessus de son adversaire.

Au bout de 36 secondes, Michelin avait déjà servi Sylla, buteur au terme d’une action collective de haut niveau sur laquelle les Monégasques ont joué le rôle de plots, comme à l'entraînement (1-0, 1re).

Le but a été marqué à la 34e seconde précisément 😎#ASMRCL #rclens pic.twitter.com/LLiRf16YBz — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2020

Puis Lens a poursuivi son oeuvre de destruction massive et le tournant a eu lieu lorsque Disasi, pris en vitesse pure par Ganago, a été exclu (23e). Au final, Michelin a offert un deuxième but à Banza, plus prompt qu'un Mannone apathique (2-0, 33e). Puis, c'est un contre de Kakuta, relayé par Fofana, impressionnant tout le match, qui a parachevé une mi-temps de rêve pour les Sang et Or (3-0, 39e).

"On a réalisé une prestation intelligente"

En deuxième période, les Sang et Or ont temporisé, leur permettant de décrocher la victoire 3 à 0 face à Monaco, où la crise couve. "Après 3-0, on s'est adapté en ayant beaucoup de maîtrise. On a moins attaqué le but averse. mais je suis content de cette 2e mi-temps, a déclaré Franck Haise, entraineur de Lens. Il faut gérer les temps moins forts. On l'a fait. On a réalisé une prestation intelligente."

"Aujourd'hui, je me dis « pourquoi ne pas aller au bout ? Aller chercher les places en haut », a déclaré l’attaquant et buteur Simon Banza lors de la conférence d’après-match. Il faut être ambitieux."

Prochaine étape pour les lensois, le match face à Metz. Coup d’envoi prévu ce samedi 19 décembre à 17 heures.