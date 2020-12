Ligue 1 : le RC Lens s'impose 2 à 0 face à Rennes

Le RC Lens a parfaitement réussi son coup et s’impose 2 à 0 face au Stade Rennais, embourbé dans une série noire. Les Sang et Or sont actuellement 7ème et ont toujours un match de retard.

Kalimuendo et Ganago enfoncent Rennes

Un match de retard pour le RC Lens

Laminés sur la scène européenne, les Rennais n'ont pas réussi à sortir de leur série noire, s'inclinant samedi 2 à 0 dans leur antre du Roazhon Park, leur 7e défaite en 9 matches, face à des Lensois décomplexés.Les Sang et Or ont parfaitement réussi leur coup et occupent désormais la 7ème place du classement.Les Rennais ont été dominateurs mais inoffensifs. Les Bretons ont affiché leur impuissance en attaque et se sont fait surprendre sur une balle perdue puis sur un contre.A la 28ème minute, Gaël Kakuta décale à Arnaud Kalimuendo. D'une frappe croisée à ras de terre, le jeune avant-centre prêté par le PSG a inscrit son troisième but pour sa troisième titularisation, une première dans l’histoire de Lens depuis 70 ans (0-1, 28e).En confiance, les Lensois ont alors défendu plus haut face à des Rennais tellement en manque d'idées que Julien Stéphan a fait quatre changements à la pause. Et même si le pressing rennais s'est accentué après l'heure de jeu, avec une série d'occasions plus franches, Lens a doublé la marque sur un contre.Idéalement lancé par Florian Sotoca, Seko Fofana a servi Ignatius Ganago face au but. L'attaquant camerounais, entré quelques minutes auparavant en remplacement de Kalimuendo, s'est défait de Maouassa pour décocher un tir croisé du droit (0-2, 78e).Le RC Lens occupe désormais la 7ème place du classement, avec 21 points… et un match de retard. Le 30 octobre dernier, la rencontre contre l’Olympique de Marseille avait du être reportée en raison du contrôle positif à la Covid-19 de "plus de dix joueurs" de l’effectif nordiste.La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé la reprogrammation du match face à l’OM dimanche 3 janvier à 21H00.