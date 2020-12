Ligue 1 : le RC Lens s'incline 2 à 0 face à Metz

Le RC Lens n'a pas réussi à décrocher la victoire sur la pelouse du FC Metz, lors de la 16ème journée de Ligue 1. Les Sang et Or se sont inclinés 2 à 0. Ils sont toujours 7ème du classement.

Jean-Louis Leca, le gardien du RC Lens, après le premier but encaissé face à Metz. Les Sang et Or se sont inclinés 2 à 0. • © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Le RCL, qui restait sur un succès de prestige à Monaco (3-0), n'a pas réussi à rééditer sa performance face à Metz et s'est logiquement incliné 2 à 0. Les Sang et or restent toutefois bien classé, au 7e rang (24 points), juste devant Metz qui se hisse à la 8ème place (23 points).

Les Lensois surpris en contre

Les Grenats ont commencé la rencontre tambour battant et se sont procurés les deux premières occasions: sur un corner de Boulaya, la reprise de la tête de Kiki Kouyaté s'est écrasée sur le poteau (9e), puis une aile de pigeon de Papa Ndiaga Yade est passée juste au-dessus (10e).

"Il a surtout manqué un peu de folie dans les trente derniers mètres en première période." Franck Haise, entraineur du RC Lens

Les Sang et Or ont alors resserré les boulons et ont commencé à se montrer un peu plus offensivement, à l'image de centres de Florian Sotoca (24e) et Jonathan Clauss (28e) interceptés par Alexandre Oukidja.

Mais comme souvent cette saison, les Lensois se sont faits surprendre en contre: sur une longue ouverture de Boulaya, Nguette s'est infiltré dans la surface, a éliminé Massadio Haïdara, avant de placer une frappe puissante qui a terminé au fond des filets après avoir été déviée par Jonathan Gradit (1-0, 30e).

"Je n’ai pas de regrets sur le jeu, peut-être sur la finition"

Après la pause, les Sang et Or ont tenté de réagir mais ont buté sur une équipe mosellane très bien en place. Ils ont peiné à se montrer dangereux et n’ont quasiment eu aucune occasion, hormis une tentative de Sotoca dans le petit filet (64e).

"En deuxième, on s'est lâché, on a tout essayé avec cinq attaquants. Je n'ai pas de regrets sur le jeu, peut-être sur la finition. Sur la première période, on ne mérite pas de marquer. On en a plus en seconde (des situations) mais on n'a pas réussi à concrétiser." Franck Haise, entraineur du RC Lens

Finalement, les Lorrains ont doublé la mise à la dernière minute sur un nouveau contre conclu par Boulaya (2-0, 90e+4).

Lens reçoit Brest le 23 décembre au stade Bollaert-Delelis à 19 heures, avant quelques jours de repos pendant les fêtes. Les Sang et Or ont toujours un match de retard contre Marseille, programmé le 3 janvier 2021.