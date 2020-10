Ligue 1 : report du match OM-RC Lens pour cause de contaminations de joueurs au Covid, rien à voir avec le confinement

Deuxième report pour le RC Lens

Le #rclens prend acte de la décision de la #LFP de reporter son match contre @OM_Officiel prévu le vendredi 30 octobre.

Cette décision de la LFP a été motivée par les résultats des tests d’infection au coronavirus réalisés au sein du groupe pro lensois.#OMRCL pic.twitter.com/f0wwEH0hpR — Racing Club de Lens (@RCLens) October 28, 2020

Hécatombe chez les joueurs

Poursuite de la Ligue 1 pendant le confinement

"Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement mais aussi humainement. C'est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée." Roxana Maracineanu, ministre des Sports, le 29 octobre 2020

La décision semblait inévitable, elle a été confirmée par la Ligue de football professionnel (LFP). Le match entre l’OM et le RC Lens, prévu vendredi 30 octobre, est reporté en raison des contaminations de 11 joueurs à la Covid-19. Rien à voir cependant avec l’annonce d’un nouveau confinement par Emmanuel Macron.Selon un communiqué, conformément à son protocole sanitaire et "constatant l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre l'Olympique de Marseille", la Ligue "décide de reporter le match Olympique de Marseille - RC Lens, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1".Il s'agit du deuxième report pour le RCL après la rencontre face à Nantes, qui devait avoir lieu dimanche dernier et avait été reportée la veille déjà en raison de 11 cas de coronavirus parmi les joueurs Sang et Or.La date de la reprogrammation n'a pas été communiquée mais elle pourrait n'intervenir que d'ici plusieurs semaines, car l'OM est engagé en Ligue des champions jusqu'en décembre. Actuellement septième du classement, le club promu est fortement touché par le Covid-19 depuis une semaine avec 18 cas positifs confirmés, dont 11 joueurs.Parmi les cas de Covid-19 enregistrés à Lens, "les deux-tiers des cas sont asymptomatiques", a assuré mercredi l'entraîneur adjoint Lilian Nalis, qui est à la tête d'un staff technique amoindri, avec 7 cas de coronavirus, dont le coach Franck Haise. L'autre tiers ressent certains symptômes."On est un peu inquiet de la situation", a avoué l'attaquant Florian Sotoca, qui fait partie des rares négatifs, et est donc apte à se rendre dans la cité phocéenne.Emmanuel Macron a annoncé le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi et jusqu’au 1er décembre, à minima. Mais contrairement au premier confinement débuté en mars dernier qui s’était accompagné de l’arrêt total de la Ligue 1 , la ministre des Sports Roxana Maracineanu a annoncé le maintien des compétitions sportives pendant ce second confinement."Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés", a poursuivi la ministre déléguée.