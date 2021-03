Ligue 1 : solide mais inefficace, Lille fait match nul contre Monaco (0-0)

Le LOSC et Monaco s'étaient donné rendez-vous sur le Rocher pour un duel au sommet, dimanche 14 mars. Lille, toujours leader après 28 journées, voulait assumer ce statut après plusieurs sorties en demi-teinte. Et Monaco, 4ème à sept points de Lille, entendait croquer le champion pour rattraper le trio de tête, sa dernière chance peut-être.

Au stade Louis II, le choc a été musclé, rugueux. Dans un match pauvre en occasions, les deux équipes se sont rendu les coups au milieu de terrain, théâtre d'une bataille tactique et physique. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Lillois. Le PSG peut leur ravir leur place de leader, ce soir, en clôture de la 29ème journée.

Lille en panne offensive

Les quinze premières minutes ont été lilloises et envolées. À l'image de cette bonne entame de match, l'occasion manquée de Bamba. L'ailier lance Weah, à son aise en première période avant de disparaître peu à peu, et l'Américain frappe de 18 mètres. Ballon repoussé par Lecomte dans les pieds de Bamba, qui ne trouve pas le cadre (12e).

📊 Bien en place défensivement, le @losclive est parvenu à garder sa cage inviolée face à une belle équipe de l'@AS_Monaco !



Les stats en détails ➡️ https://t.co/pEWB4iNCB1#ASMLOSC pic.twitter.com/pETmJEZhBk — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 14, 2021

Ensuite, le Losc a abandonné le ballon aux Monégasques. Près de 65% de possession en première mi-temps, une domination stérile puisque les joueurs de Niko Kovac n'ont jamais vraiment réussi à emballer ce match et à bousculer des Lillois très solides en défense.

Monaco s'est cassé les dents sur la défense lilloise

À l'image d'Henrique trop imprécis (28e), ou de Ben Yedder qui n'est pas parvenu à reprendre un bon coup-franc de Golovin (45+1), l'armada offensive de Monaco s'est heurtée à la rigueur défensive lilloise.

Il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir la plus grosse occasion du match. Jovetic accélère dans le dos des défenseurs lilloise, sa frappe croisée est détournée par un Mike Maignan impeccable ce dimanche. Un arrêt de grande classe qui permet à Lille d'obtenir le point du match nul.

Pas de but et un point important dans la course au podium



Les Dogues peuvent remercier leur Magic Eagle, auteur d'une nouvelle parade décisive à quelques secondes de la fin.



Vos réactions ?#ASMLOSC 0-0 | ⏱ 90'+3 pic.twitter.com/VuiQtAWNB3 — LOSC (@losclive) March 14, 2021

Le PSG peut être leader ce soir

"On aurait pu mieux faire si on avait été moins timides et si on avait plus osé. Mais on prend des points", confiait Benjamin André à l'issue de ce match, visiblement déçu.

Ce match nul ne fait pas les affaires du LOSC. Le PSG qui joue ce soir, en clôture de la 29ème journée, peut reprendre la première place en cas de victoire face à Nantes.