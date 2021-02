Ligue 2 : Amiens fait match nul contre Caen, Chambly s’écroule face à Sochaux

Le FC Chambly a balayé un second revers. • © MAXPPP/Fred Haslin

Le stade de la Licorne accueillait Caen vendredi 5 février, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 2. Un spectacle loin d’avoir été au rendez-vous, l’Amiens SC s’est contenté d’un match nul face aux hommes de Pascal Dupraz (0-0). Une rencontre pauvre en occasion comme l’explique l’entraîneur amiénois Oswald Tanchot : "C’était un match globalement fermé. […] C’était le troisième match de la semaine, on a senti qu’au niveau technique il y avait une détérioration au fur et à mesure du match. […] Il aurait fallu un peu plus de maîtrise haute sur les 30 derniers mètres pour pouvoir l’emporter".

A la 9e place du classement, l’Amiens SC rencontrera Metz mercredi 10 février (en Coupe de France) et Grenoble samedi 13 février.

Prochain match mercredi 10 février à 17 heures contre le @FCMetz en Coupe de France au stade Crédit Agricole la Licorne. #ASCSMC 0-0#AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/0IcK4PcHGI — Amiens SC (@AmiensSC) February 5, 2021

Quant au FC Chambly, déjà corrigé mardi 2 février à Châteauroux (4-0), le club a essuyé un second revers ce vendredi, face à Sochaux (1-4). Malgré une bonne première période avec l’ouverture du score par un but contre son camp de Joseph Lopy à la 35e minute, Chambly s’écroule en deuxième période en encaissant 4 buts sochaliens (Bryan Lasme 47’, Alan Virginius 54’ et 60’, Chris Bédia 89’).

18e du classement, le FC Chambly se retrouve en position de barragiste. Le club isarien jouera contre Clermont samedi 13 février.