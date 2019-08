Après sa défaite face au Havre, le RC Lens affronte Troyes ce samedi après-midi

5e journée de championnat

© RC LENS

Les Sang et Or vont-ils se rattraper cet après-midi en gagnant contre Troyes ? Après leur défaite samedi dernier contre Le Havre , 3 à 1, le RC Lens espère récupérer des points en cette 5e journée de championnat de Ligue 2.L'entraîneur des Sang et Or, Philippe Montanier, avait exprimé sa colère face à cet échec à domicile et avait évoqué en conférence de presse de "nombreuses erreurs techniques et des pertes de balles incalculables dans des zones dangereuses, où Le Havre en a profité pour récupérer et attaquer rapidement."Néanmoins, il sait aussi que son équipe peut progresser : "On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. On a de la maîtrise collective et on peut être encore meilleur."Ce samedi 24 août, à 15h, le RC Lens affronte l'ESTAC, à Troyes, au stade de l'Aube. En espérant que la victoire soit cette fois au rendez-vous.Le RC Lens a déjà battu l'équipe troyenne, classée 15e au championnat, lors de la Coupe de la Ligue, le 13 août . De quoi rassurer ses supporteurs et espérer davantage une victoire.Mardi prochain 27 août, Lens affrontera également Clermont, dans le cadre du championnat de la Ligue 2.