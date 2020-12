Ligue 2 : Chambly se libère de la zone rouge, l'Amiens SC bat Valenciennes et intègre le top 10 provisoire

La 16e journée est un succès pour les deux clubs picards de Ligue 2. Lanterne rouge depuis huit matches, le FC Chambly a remporté une salutaire et large victoire face à Guingamp (3-0) ce vendredi 18 décembre. Ce troisième succès de la saison est "une bouffée d'oxygène" confie le club, qui peut ainsi s'extirper provisoirement de la zone de relégation et de s'asseoir en 16e place.

Vainqueurs à 10 contre 11

Le FCCO a montré un visage très encourageant sur la pelouse de Pierre-Brisson. Rapidement meneurs du match grâce à l'ouverture du score par Thibault Jaques (21') sur un penalty sifflé pour une faute de Romao, les Camblysiens ne se sont pas relâchés comme lors de la précédente rencontre avec les Bretons, qui s'était soldée par un 1-5 à domicile le 1er novembre 2019.

Une bouffée d’oxygène. C’est loin d’être terminé. NE RIEN LÂCHER ⚫️🔵⚽️ pic.twitter.com/dyPB6Z3D3d — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) December 19, 2020

Pourtant en infériorité numérique après la sortie de Maxence Derien à l'heure de jeu (58') pour une semelle sur Baptiste Roux, Guillaume Heinry double la mise d'une très belle frappe extérieure qui finit dans la lucarne (2-0, 63'). Delos alourdit la note quelques minutes avant le coup de sifflet final (3-0, 84'), scellant le sort des Costarmoricains.

Amiens domine le VAFC

L'Amiens SC s'est aussi fait plaisir avec une victoire nette (2-0) face aux Valenciennois, qui n'avaient pas connu la défaite depuis six matches. Mickaël Alphonse et ses occasions rythment la première période (4', 5', 9', 21', deux tirs cadrés). La détermination l'ancien Dijonnais paye puisqu'il ouvre le score en fin de rencontre (1-0, 81') sur une reprise. Juste avant, Otero (71', 79') et Lomotey (73') et Gomis (78') avaient lancé un véritable festival offensif.

Le VAFC n'a pas vraiment profité des opportunités qui s'offraient à lui, comme l'expulsion d'Okopu pour une faute dans la surface sur Guillaume (55') et le penalty qui s'en est suivi. Sa transformation ratée par Teddy Chevalier et leur supériorité numérique n'ont pas permis aux Nordistes de prendre les commandes du match. S'ils effleurent l'égalisation avec une frappe sur le poteau droit de Baptiste Guillaune suivi d'un tir contré d'Emmanuel Ntim (83'), les Valenciennois concèdent un nouveau but signé Iron Gomis (2-0, 84'), lancé par Lomotey en contre-attaque.

Cette victoire sur le fil (deux buts en l'espace de 5 minutes) permet aux Amiénois de grimper en 9e position du classement provisoire de Ligue 2.