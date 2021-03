Ligue 2 : Chambly sèchement battu par Troyes, Amiens accroche le nul face à Auxerre

Enfin débarrassé de son cluster, Chambly n’a pas été en mesure d’enchaîner les bonnes nouvelles. Après un bon nul arraché à Dunkerque, il n’y a pas eu de miracle face au leader troyen. Les joueurs de Bruno Luzi ont été étrillé (3-0), mardi soir lors de la réception de l’ESTAC, qui assoie grâce à cette victoire sa place en tête de classement devant Clermont et Toulouse.

On fait une grosse erreur, on accroche pas la cage. Après des débuts difficiles, on arrive à resserrer l’étau, mais on loupe le coche (…) Le match est réglé en deux, trois minutes. C’est dommage. Je leur ai dit après la rencontre, dans des matches comme celui-ci où l’adversaire est aussi supérieur, on ne peut pas se permettre de faire de cadeaux. Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly Oise

Soirée difficile face au leader ce soir ! #FCCOESTAC pic.twitter.com/mdoWRCaLeA — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) March 2, 2021

Combatifs, les Isariens ont craqué en toute fin de première période, ruinant définitivement leurs efforts. Ils prennent deux buts coup sur coup, le premier sur coup franc (40e), le second sur penalty (42e) et perdent par la même occasion Bradley Danger sanctionné d’un carton rouge. Domingues triple la mise à la 87e écartant tout espoir de retour. Avec six matches sans victoires dont 5 défaites, la course pour le maintien est plus que jamais lancée pour le club de l’Oise.

A noter que les Amiénois n'ont pu faire mieux que de décrocher le nul lors de la réception d'Auxerre au Stade de la Licorne (1-1). Les Samariens restent sur une série de six matches sans victoire, dont 3 défaites.