Ligue 2 : dernière défaite lensoise de l’année face à Ajaccio

C’était l’occasion de rattraper Brest, deuxième au classement avec 38 points. Mais c’est raté : en s’inclinant face à Ajaccio, le Racing Club de Lens se met en danger. Certes, les Sang et Or restent troisièmes au classement, mais ils manquent une opportunité d’assoir cette place.



Malgré un début plutôt en forme côté lensois, Ajaccio reprend la main après une dizaine de minutes dans le flou. Les Corses étaient pourtant en infériorité numérique, privés de leurs leaders Nouri et Cavalli. Occasion manquée

A la treizième minute, Coutadeur ouvre le score. 0-1, les Lensois essaient une construction offensive, mais la défense ajaccienne ne laisse rien passer. L’égalisation est due à Chouiar, qui marque à la 28ème minute. Il inscrit dans le filet corse son premier but officiel avec Lens.



Le second but ajaccien, marqué par Sawai (1-2 ; 78e) clôt le score. Dès lors, les Lensois n’arrivent plus à rattraper leur retard et aucune occasion n’est provoquée.



Seul espoir Sang et Or à la dernière seconde du temps additionnel, offert par Gomis. Dommage, l’attaquant manque le cadre et l’occasion d’égaliser.