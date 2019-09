Ligue 2 : l'ex-Bleu et ex-joueur du LOSC Marvin Martin à l'entraînement avec Chambly

Auteur d'un doublé chez les Bleus

Libéré par le Stade de Reims fin juin, Marvin Martin n'a pas trouvé de contrat dans un autre club depuis. L'ex-joueur de l'Équipe de France aurait cependant trouvé le moyen de se maintenir en forme en s'entraînant avec le FC Chambly-Oise, club picard qui signe des débuts brillants en Ligue 2 en restant invaincu et sans prendre de but en six journées.Néanmoins, aucune signature ne serait pour l'heure envisagée chez le FCCO, explique le club isarien. "Marvin Martin s'entraîne avec nous pour retrouver la forme," explique le FC Chambly, notamment en compagnie de "ses amis Anthony Soubervie et Junior Tallo". Le milieu de 31 ans, originaire de Paris et résidant en Seine-Saint-Denis, est resté toute la semaine au Stade des Marais dans ce but.Formé et révélé à Sochaux (alors en Ligue 1), Marvin Martin avait été appelé en Équipe de France par Laurent Blanc en 2011. Le Parisien, auteur d'un doublé lors de sa première titularisation en bleu contre l'Ukraine (victoire 4-1) le 6 juin 2011, avait alors nourri de grands espoirs.Baptisé "le nouveau Zidane" par la presse - lui aussi célèbre pour avoir réalisé le même exploit lors de ses premiers pas chez les Bleus - sélectionné pour l'Euro 2012 et recruté par Lille, Marvin Martin ne convainc que moyennement le club nordiste. Auteur d'un seul but et de moins en moins titularisé, il est prêté à Dijon puis rebondit au Stade de Reims pour deux saisons, de 2017 à 2019. Artisan de la montée en Ligue 1 pour sa première saison, il parvient à inscrire un nouveau but lors de la seconde, en étant titulaire seulement 19 matches. Se verrait-il à présent au FC Chambly ? L'avenir nous le dira.