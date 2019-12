Ligue 2 : malgré sa défaite face à Lens, “tout le club de Chambly peut être fier”, estime Bruno Luzi

C’est fini à Lens ! Le @FCCOISE s’incline 3-0 face au @RCLens ! Nous souhaitons à ce club et son public de retrouver la @Ligue1Conforama au plus vite ! 👏🏻#RCLFCCO #NeRienLâcher — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) December 3, 2019

Lens-Chambly : avec les supporters camblysiens au stade Bollaert-Delelis

Reportage de L. Pénichou, N. Corselle, S. Lefur. Avec Cécile, Kaci, Lilas, Amandine, Christophe, Nadia, Séréna, Robin et Yohann, supporters du FC Chambly-Oise.

C'est sur un score sans appel (3 à 0) que le FC Chambly-Oise s'est incliné ce mardi 3 décembre face au RC Lens, lors d'une rencontre au stade Bollaert-Delelis pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. La domination s'est établie par l'ouverture du score en toute fin de première mi-temps (Simon Banza, 42e). De retour des vestiaires, l'attaquant originaire de Creil renouvelle (57e). Un dernier but de Gaëtan Robail (69e) aura raison des ambitions des Camblysiens."Le meilleur a gagné, reconnaît Bruno Luzi, leur entraîneur. Le regret : ce but un peu limite [à la 42e minute, NDLR]. J'aurais bien aimé qu'on arrive à la mi-temps à 0-0, parce qu'en plus, on n'avait pas tellement concédé. Une fois qu'ils mènent, après, ça va trop vite. Il y a trop d'espace. C'est compliqué.""Au-delà du résultat", l'entraîneur préfère retenir "une super soirée, un super plaisir, un super honneur de venir rencontrer le Racing Club de Lens en championnat". "Tout le club de Chambly peut être fier, ajoute-t-il. Ne serait-ce que d'avoir participé à ça ce soir, c'est déjà beau."La rencontre était marquée par un hommage à Daniel Leclercq, dit le "Druide", décédé le 22 novembre dernier à 70 ans. Elle s'est déroulée devant environ 30 000 personnes, dont des supporters camblysiens ravis de la confrontation avec les Sang et Or. "C'est un stade qui attire beaucoup de monde, assure l'une d'entre eux. C'est une bonne ambiance. Moi, j'y étais quand j'étais petite et que des bons souvenirs."Avec cette défaite, la deuxième consécutive après une victoire retentissante face à Troyes le 22 novembre, Chambly se maintient à la 17e position du classement de Ligue 2. Prochaine échéance en championnat : le 13 décembre face à Niort. En attendant, les Isariens ont rendez-vous samedi pour le huitième tour de la Coupe de France, qui les opposera à Annecy.