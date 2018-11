Première défaite à domicile pour le RC Lens

Première défaite à domicile pour les Sang et Or. Les supporters étaient venus en nombre (près de 30 000) au stade Bollaert-Delelis ce samedi après-midi, encourager le Racing face à La Berrichonne de Châteaurouge. En vain ! A l'instar du match de la semaine dernière face au Havre, les Lensois ont été confrontés à un bloc défensif serré et efficace, qui, malgré quelques belles occasions, s'est soldé en échec. Dommage pour le club des Gueules noires, qui avait l'opportunité de prendre la tête du classement au moins provisoirement.



La première mi-temps commençait pourtant bien : en confiance "à la maison", le Racing semble s'imposer face à la défense des Rouge et bleu. Jusqu'à la 45ème minutes, les actions s'enchaînent : coup franc et barre pour Mesloub, jolies frappes de Diarra puis d'Ambrose. Corners maîtrisés des deux côtés du terrain, le jeu est beau. Les hommes de Nicolas Usai rentre aux vestiaires sans avoir pris de but, un exploit face à un RCL qui effraie du haut de sa place de dauphin au classement.

Une "très belle victoire" pour Châteauroux



Le retour sur le terrain est fatal pour les Sang et Or qui ne parviennent pas à se remettre dans le jeu avant l'ouverture du score par l'adversaire. Mandanne marque à la 66ème, quelques minutes après une frappe ratée de Barthelmé. Un coup de fouet pour les Lensois, qui s'impliquent davantage dans la bataille qu'ils dominent pourtant. "C'est une situation nouvelle pour nous d'encaisser un but à la maison, constatera Montanier à la fin du match. Ca nous a agacés."



L'agacement, sans doute une des raisons pour les cartons jaunes qui pleuvent côté nordiste en seconde mi-temps. En face, la défense est toujours aussi efficace. Châteauroux l'emporte, après six minutes de temps additionnel. "C'est une très belle victoire", souligne Usaï lors de la conférence d'après-match. Fair-play, l'entraîneur castelroussin souhaite "de tout coeur que Lens retrouve sa place, c'est-à-dire en Ligue 1." Verdict en fin de saison. Pour l'instant, les Lensois se maintiennent en troisième position et perdent quelques points au passage, avant le derby qui les opposera à Valenciennes (17ème) la semaine prochaine.