Ligue 2 : Valenciennes s'impose face à Chambly, Amiens enchaîne et Dunkerque renoue avec le succès

Doublé de Fantamady Diarra pour l’USL Dunkerque

Amiens remonte au classement

C’est une victoire qui fait du bien, après trois matchs nuls pour Valenciennes. Malgré un début de match offensif de la part des Valenciennois, le FC Chambly ouvre le score à la 35e minute. En seconde période, Baptiste Guillaume soulage le VAFC sur une mauvaise relance et permet à son équipe de revenir au score (1-1, 66e).Il aura fallu attendre la toute fin de la rencontre pour assurer la victoire, grâce à un but de Kevin Cabral sur un centre parfait de Güçlü (2-1, 87e). "C'était long, moi le premier j'ai été maladroit au début du match, mais je me suis dit qu'il fallait continuer à y croire parce qu'on était bien. Cela a mis du temps mais on l'a gagné c'est le principal", a confié l'attaquant du VAFC Baptiste Guillaume à la fin de la rencontre.Déception en revanche du côté de Chambly qui espérait capitaliser sur sa victoire face à Rodez mardi 1er décembre. "Ça se joue à des détails, pas grand chose. On a eu autant de situations, on a été jusqu'au bout, mais c'est vrai que le scénario est un peu difficile. Tant qu'on n'arrive pas à faire le break on est toujours sous la menace de l'adversaire. Il faut qu'on arrive à passer ce cap", a affirmé l'entraîneur de Chambly, Bruno Luzi, en fin de match.Fantamady Diarra affrontait avec l’USLD son ancien club Châteauroux, et a brillamment libéré les Dunkerquois en inscrivant deux buts. Peu avant la fin de la première période, l’attaquant dunkerquois a ouvert le score avec une frappe somptueuse qui a terminé dans la lucarne (1-0, 44e).Au retour des vestiaires, Diarra a de nouveau trompé le gardien de Châteauroux avec une frappe puissante aux 25 mètres (2-0, 55e). Dunkerque boucle ainsi une semaine à trois matchs avec une victoire qui fait du bien.Une victoire bienvenue aussi pour les Amiénois en déplacement à Rodez. L'Amiens SC enchaîne désormais deux victoires consécutives après son succès face à Dunkerque mardi 1er décembre. Mené à la mi-temps l'ASC l'emporte grâce à un doublé de Mendoza, sur penalty après une main d'un défenseur ruthénois dans la surface (69e). Un second but vient ensuite soulager les Amiénois en fin de rencontre (80e)."C’est une satisfaction. Sur l’ensemble du match, on a quand même fait preuve d’un très bon état d’esprit et je trouve que notre victoire reste méritée", s'est félicité l'entraîneur d'Amiens Oswald Tanchot. Trois points non négligeables pour l'ASC qui remonte ainsi à la 12e place du classement.Samedi 12 décembre, Dunkerque se déplacera à Grenoble - actuellement 3ème de Ligue 2 - et Valenciennes affrontera Guingamp, 14e. Du côté picard, le stade de la Licorne accueillera le derby entre Amiens et Chambly.