Ligue des champions : dernier coup de “Blues” pour le LOSC qui s'incline face à Chelsea (2-1)

Pour Christophe Galtier, "c'était un match très compliqué face à une équipe de Chelsea qui jouait sa qualification" Christophe Galtier, entraîneur de Lille : "C'était un match très compliqué face à une équipe de Chelsea qui jouait sa qualification et qui est habituée à disputer ce genre de matches. Les 25 premières minutes, avec le temps qui allait avec [vent violent et pluie battante, ndlr], on a eu du mal à sortir le ballon, Chelsea mettait beaucoup de pression. On a énormément souffert même si mes joueurs se sont accrochés. Dans les vingt dernières minutes, on a réussi à ressortir un peu plus. On a eu le mérite de marquer ce but, qui nous a permis d'avoir une fin de match plus intéressante. On a même eu une situation pour en marquer un deuxième [sur le turn-over qu'il a effectué, ndlr], mais ça aurait été un nul tiré par les cheveux. A partir du moment où nous n'avions plus aucune chance, je ne regrette pas d'avoir permis à certains joueurs de démarrer dans cette compétition et à d'autres de récupérer car notre objectif est clairement défini sur les trois prochains matches."



Clap de fin pour le LOSC, engagé dans la Ligue des champions. Le club lillois repart dans le Nord avec un seul point en six rencontre après sa défaite face au club anglais de Chelsea 2 à 1. L'apprentissage est amer pour les jeunes Dogues, pas assez mordants pour le retour du club français dans la "grande" Coupe d'Europe.A Londres, les Blues l'ont emporté grâce à des réalisations de Tammy Abraham (19e) et Cesar Azpilicueta (35e) en première période, un succès qui leur permet de prendre la deuxième place du groupe H au nez et à la barbe de l'Ajax, défait par le leader Valence (1-0) à Amsterdam.Face à Chelsea, l'entraîneur Christophe Galtier avait proposé une formation lilloise remaniée. Il avait laissé au repos plusieurs cadres comme José Fonte, Benjamin André, Renato Sanches, Jonathan Ikoné ou encore Victor Osimhen, son attaquant vedette. Le milieu brésilien Thiago Maia, qui n'avait joué que 48 minutes depuis le début de la saison, était notamment sur le pré.Ce turn-over s'est largement fait sentir, même si les Lillois ont eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, à l'image de la réduction du score de Loïc Rémy (78e), un ancien de Chelsea.Les Anglais ont entamé la rencontre tambour battant et n'ont pas tardé à se montrer dangereux : Christian Pulisic a tiré juste à côté du poteau gauche de Mike Maignan (10e) qui a réalisé peu après une superbe parade sur une frappe puissante d'Emerson (15e). Le gardien lillois s'est fait une nouvelle frayeur dans la foulée quand N'Golo Kanté a décoché une reprise de volée venue mourir au pied du montant droit lillois (17e).La délivrance pour les Blues est partie de la poitrine de Kanté qui a dévié un ballon pour Pulisic, lequel a décalé Willian pour un centre en retrait repris victorieusement par Abraham (1-0, 19e).Les Londoniens n'ont pas relâché leur pression et doublé rapidement la mise : sur un corner d'Emerson, Azpilicueta est venu couper la trajectoire du ballon de tête au premier poteau (2-0, 35e).Les Nordistes, eux, n'ont quasiment jamais été capables de s'approcher du but de Kepa hormis sur une frappe de Maia juste au-dessus (37e).Après la pause, le scénario n'a pas beaucoup évolué et les Dogues, étouffés, ont continué de prendre le bouillon. Ainsi, Maignan, a dû réaliser deux parades coup sur coup face à Pulisic et Willian dès la 46e minute.L'international français, dans un bon soir, a malheureusement dû quitter les siens sur blessure à vingt minutes du terme.Dans ce tableau noir, le seul coin de ciel bleu est venu de Rémy (78e). Un petit lot de consolation, en guise d'adieu.