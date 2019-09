Ligue des champions : impuissant, le LOSC se fait balayer par l'Ajax Amsterdam

Les réactions

Benjamin André (milieu de terrain du LOSC) : "On savait que ça allait être très dur. Je pense qu'on a un peu trop subi. On a vu que, quand on sortait, on pouvait les mettre en difficulté. Après, on n'arrive pas à mettre les opportunités que l'on a eues. Eux, ils ont été dangereux. On a fait notre maximum. On a des regrets. On aurait pu mettre un but, je pense. Si on avait été plus réaliste devant le but, le score aurait été différent. On ne les a pas assez fait douter malheureusement."

José Fonte (défenseur du LOSC) : "Il y a eu des erreurs que normalement on ne fait pas, on était peut-être un peu nerveux mais on doit apprendre vite. Tranquille, calme, il y a peu de matches, il faut regarder ce qu'on a mal fait et qu'on peut améliorer. Dimanche il y a un match très important contre Rennes (en Bretagne) et il faut maintenant se concentrer là-dessus. Il faut être plus exigeant mais je pense qu'on a une très bonne équipe. Je pense qu'on a donné deux buts, normalement on ne fait pas de telles erreurs. Ils ont des qualités mais ce sont nos erreurs (qui nous font perdre). On est une équipe très solide et organisée

mais on a fait des erreurs qu'on ne peut pas faire. Normalement, un match comme ça, c'est deux ou trois buts pour nous."

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC ) : "On a joué comme on voulait jouer, en créant du danger. Le match se résume sur l'efficacité dans les deux surfaces. Ils ont eu un maximum d'efficacité, et nous on n'en a pas eu. Ce soir, l'homme du match, selon l'UEFA, est le gardien de l'Ajax (André Onana). A ce niveau-là, cela ne suffit pas de se créer des occasions. Il faut sanctionner l'adversaire quand on peut. Le début de match a été difficile, je m'en doutais. Ensuite, je pensais qu'on allait parvenir à égaliser. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce but-là. Ca s'est joué sur l'efficacité de l'Ajax et notre inefficacité.(Sur Renato Sanches): C'est un joueur qui va monter en puissance avec les matches. Il est là depuis quelques semaines. Il faut qu'il trouve ses repères. C'est un joueur très intéressant à l'entraînement. Il va être à un niveau très élevé."

Gerard Lopez (président du LOSC) : "On a eu l'occasion de marquer et on ne l'a pas fait, ça fait partie de l'apprentissage. On doit tirer 16 fois et avoir 5 ou 6 occasions, donc, on ne peut pas tout jeter. La grosse différence c'est que l'Ajax a marqué sur quasiment chaque occasion. Je n'ai pas trouvé les joueurs impressionnés. Quand on allait au combat et qu'on mettait du physique, eux n'aimaient pas trop. On n'a pas abdiqué, on a continué à attaquer même à 1-0 et 2-0, à 3-0 on tire sur le poteau... Le pressing tout terrain de l'Ajax, on ne le voit jamais en Ligue 1, leur système aussi est quelque chose qu'on croise très rarement. On prend deux buts évitables et on ne marque pas, ce sont des choses qu'on peut corriger."