Ligue Europa : contre Prague, le LOSC peut espérer la qualification

Leaders du groupe H

Milan et Tottenham en embuscade

Seizième de finale en vue pour LOSC : les Dogues peuvent accéder au tour suivant de Ligue Europa dès jeudi en cas de succès face au Sparta Prague (18H55).Une victoire à domicile face au Sparta Prague, battu 4-1 à l'aller, assurerait aux hommes de Christophe Galtier une place en 16de finale de C3 avant même la dernière journée et un déplacement à Glasgow contre le Celtic.En plus de permettre aux Nordistes, leaders du groupe H, de regoûter au succès après deux nuls contre l'AC Milan (1-1) puis Saint-Étienne (1-1) dimanche.Surtout une campagne européenne réussie offrirait une vitrine bienvenue au LOSC, toujours désireux de valoriser son effectif.Dans le groupe de Lille, l'AC Milan, leader de Serie A, peut aussi se qualifier en cas de victoire contre le Celtic (18H55), combinée à un succès lillois.Tottenham et José Mourinho sont eux tout proche de la phase finale, un nul leur suffit à Linz (Autriche) chez le Lask (18H55) pour se qualifier.Naples, pour rejoindre les 16dès l'avant-dernière journée jeudi, doit s'imposer à Alkmaar (21H00). Dans ce même groupe F, la Real Sociedad, surprenant leader de Liga, a besoin d'un succès napolitain et d'une victoire sur les Croates de Rijeka à Anoeta (21H00).