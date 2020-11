Ligue Europa : Ibrahimovic forfait pour le match retour de l'AC Milan face au LOSC

Absent contre le LOSC

💥 Zlatan avait l'habitude de faire beaucoup de mal à Galtier du temps de Saint-Etienne...



👊 Ce soir, c'est l'équipe du coach lillois qui a concassé celle d'Ibra. Alors l'accolade entre les deux hommes est particulièrement savoureuse pic.twitter.com/cGyf7MJK6H — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2020

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, touché à la cuisse gauche, va être éloigné des terrains au moins dix jours et est donc forfait pour le déplacement à Lille jeudi en Ligue Europa, a-t-on appris lundi de source proche du club lombard.Ibrahimovic, auteur d'un nouveau doublé dimanche soir à Naples lors de la victoire (3-1) des Rossoneri, leaders du championnat d'Italie, et meilleur buteur de Serie A avec dix buts, est sorti à un quart d'heure de la fin du match en raison d'une blessure à la cuisse gauche.Les examens menés lundi matin ont révélé une lésion musculaire au muscle ischio-jambierde la cuisse gauche. Un nouvel examen de contrôle a été programmé d'ici dix jours, a-t-on appris dans l'entourage de l'AC Milan.L'ex-buteur du Paris SG ne pourra donc faire son retour sur un terrain français jeudi à Lille, en Ligue Europa, où l'AC Milan essaiera de prendre sa revanche après la claque infligée par le LOSC à San Siro (3-0) début novembre. Il manquera aussi le match contre la Fiorentina le week-end prochain en championnat et a priori aussi celui contre le Celtic Glasgow le 3 décembre en C3.L'entraîneur de Lille Christophe Galtier, interrogé dimanche soir sur un éventuel forfait d'Ibrahimovic, avait assuré préférer que l'attaquant suédois "soit là car c'est un joueur que j'ai toujours plaisir à croiser et que les gens ont plaisir à regarder".