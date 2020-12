Ligue Europa : le LOSC file en 16es après sa victoire contre Prague

Les Dogues réduits à 10

Réveil apaisé pour le premier (et pour l'instant seul) club français qualifié en Coupe d'Europe 🔥



Comment ça va ce matin, supporters lillois ? ❤#LOSCACS #UEL pic.twitter.com/hIK92aiEye — LOSC (@losclive) December 4, 2020

La réaction de Christophe Galtier On est qualifié. Les joueurs sont allés chercher cette qualification et le mérite leur en revient, dans un groupe qui était très ouvert. On est arrivé à se qualifier au soir de la 5e journée, c'est une performance. Je trouve qu'on a dominé le match, on a eu beaucoup de situations favorables, l'équipe a été très dynamique, la première mi-temps a été d'un rythme incroyable.



On est mené contre le cours du jeu et être mené peut faire mal à la tête parfois. Mais les joueurs ont vite réagi. Les entrants ont été très bons et le mérite revient à la totalité du groupe qui n'a jamais douté. Il fallait rester lucide et maintenir la pression sur l'adversaire, ne pas abdiquer et sur cela les joueurs ont été parfaits. Je suis fier d'eux et content pour eux.



(Sur la première place du groupe à défendre à Glasgow) On est en tête, on verra l'état de forme du groupe. Les objectifs sont importants aussi en championnat. Evidemment on va vouloir garder cette place. Il y a peut-être un petit enjeu économique et pour le tirage. On verra comment on récupère d'ici là. Faire démarrer certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu peut être intéressant.

Le LOSC a décroché son billet pour les 16es de finale de Ligue Europa grâce à un succès à l'arraché contre le Sparta Prague (2-1) jeudi et accompagne l'AC Milan, également qualifié, alors que Nice quitte la compétition, battu 3-2 par Leverkusen.Le LOSC a longtemps buté sur le mur tchèque et a même cru passer une bien mauvaise soirée lorsque, réduit à 10, le Sparta Prague a pris l'avantage grâce à Krejci (71).Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller des Lillois peu inspirés jusqu'alors, qui ont pu compter sur l'apport de Burak Yilmaz, sorti du banc à la 77et qui a très vite permis aux siens d'égaliser (80e) puis de passer devant (84e).Les Nordistes, qui restaient sur deux matches nuls contre Milan en C3 et Saint-Etienne en championnat, ont bien failli être rejoints dans le temps additionnel mais le but des Pragois a été refusé, pour une faute sur le gardien Mike Maignan de la part du portier adverse monté sur un coup-franc, alors que Plavsic avait placé une superbe reprise de volée.