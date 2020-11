Ligue Europa : en obtenant le nul contre l’AC Milan, le Losc se rapproche de la qualification pour les 16es de finale

"On est là"

Le Losc, qui avait concédé l'ouverture du score de l'Espagnol Samu Castillejo dès les premières secondes de la seconde période, est parvenu à égaliser par Jonathan Bamba (65e).Les Dogues conservent ainsi la tête du groupe H (8 points) avec respectivement une longueur d'avance sur les Rossoneri et deux sur le Sparta Prague, vainqueur 4-1 du Celtic Glasgow jeudi et qu'ils recevront la semaine prochaine au Stade Pierre-Mauroy.Trois semaines après leur démonstration à San Siro (3-0), les Nordistes ont peiné face au leader du championnat italien bien plus précis et dangereux, malgré l’absence sur blessure de Zlatan Ibrahimovic, son fer de lance offensif."Je suis très satisfait de la prestation des joueurs. Nous avons eu des opportunités pour plier le match et une erreur nous a empêchés de l'emporter. Je pense qu’on méritait mieux", a estimé Daniele Bonera, l'entraîneur-adjoint milanais.Les joueurs de Christophe Galtier, pressés et globalement dominés par les Transalpins, ont toutefois fait preuve d'abnégation pour finir par percer la solide défense adverse et ainsi obtenir un résultat qui les laisse en bonne position pour connaître un printemps européen.

"Il y a quelques regrets sur des situations où on doit être plus juste, mais on est là, on ne perd pas, on prend des points", a souligné le technicien nordiste.



Dès le début de match, l'AC Milan, revanchard, a imposé un gros pressing à Lille.



Rapidement, les Italiens ont réussi à mettre en difficultés les Nordistes, même s'ils ont peiné à se montrer dangereux, hormis sur un centre de Theo Hernandez repris trop mollement par Ante Rebic (10e).



La réponse lilloise n'a pas tardé avec une frappe enroulée non cadrée de Yusuf Yazici, auteur d'un triplé à l'aller à San Siro mais plutôt éteint jeudi (12e).



Sur un contre, le capitaine lillois José Fonte a dû réaliser un sauvetage miraculeux devant Jens Petter Hauge pour annihiler un 3 contre 1 milanais dans la surface du Losc (24e).



Cet avertissement a eu pour effet de réveiller les Dogues, qui ont retrouvé un peu de mordant en fin de première période, à l'image de l'allier droit Luiz Araujo, qui a mis à contribution Gianluigi Donnarumma sur deux frappes lointaines qui étaient cadrées (37e, 44e).

Bamba encore décisif

Dès le retour des vestiaires, les Nordistes ont toutefois été surpris en contre par les Transalpins: après une perte de balle de Jérémy Pied, Sandro Tonali a lancé Rebic, qui s'est présenté seul face à Mike Maignan mais a servi intelligemment en retrait Castillejo, qui a devancé Reinildo pour ouvrir le score (0-1, 46e).Cueillis à froid, Lille a tenté de réagir mais la formation italienne, bien en place, n'a pas laissé beaucoup de latitudes à des Dogues un peu timorés.Les trois changements opérés par Christophe Galtier juste après l'heure de jeu ont redonné de l'allant au Losc et ont vite payé.Ainsi, juste après un sauvetage de Sven Botman, Lille a égalisé: après avoir récupéré le ballon avec un bon pressing, Araujo a effectué un centre puissant dévié par Jonathan David sur Bamba, qui a repris victorieusement du plat du pied (1-1, 65e).

Déjà auteur de quatre buts et cinq passes décisives en L1, l'ancien Stéphanois s'est encore montré décisif jeudi.



La fin de match a été animée entre deux équipes soucieuses d'aller arracher la victoire, mais les défenses ont pris le pas sur les attaques.