Ligue Magnus : Bordeaux tient sa revanche sur Amiens

Comme les jours, les matchs de hockey sur glace se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après avoir atomisé Chamonix vendredi soir au Coliséum (9-2), les Gothiques se sont inclinés devant les Boxers de Bordeaux, trois buts à un.

La victoire bordelaise s'est forgée dès la première période. Les Girondins ont ouvert le score sur un tir d'Alexandre Mulle à la deuxième minute et doublent la marque grâce à Loïk Poudrier huit minutes plus tard. Juste avant la fin du tiers temps, Guillaume Leclerc inscrit le seul but amiénois de la soirée.

Après un deuxième tiers temps sans point, Olivier Labelle enfonce le clou à quelques secondes de la fin du match en marquant le troisième but des Boxers. Bordeaux s'impose trois à un et s'installe à la cinquième place du championnat de Ligue Magnus à égalité de points avec Amiens, désormais sixième.

Vendredi prochain, les Gothiques se déplaceront chez les Pionniers à Chamonix qui auront à coeur de faire oublier leur défaite récente.