Lille : après un mois de grève des cheminots, les usagers entre lassitude et résignation

Lille : après un mois de grève des cheminots, des usagers entre lassitude et résignation

Après un mois de grève de cheminots et- au total - de trafic au ralenti, les usagers ont pris le rythme. Deux jours de grève. Trois jours (relativement) normaux. Deux jours à nouveau.Hier, on comptait 15% de TER et 1 TGV sur 3 dans les Hauts-de-France. Ce mercredi, on se situe toujours à"Je regarde le site de la SNCF pour vérifier les trains s'ils existent et sinon..." confie une usagère, tandis qu'un autre peut compter sur plusieurs solutions alternatives. "J'ai des horaires assez flexibles, il suffit que je prenne les trains qui sont disponibles, ou je prends Blablacar, ou je prends un autre bus, ou je trouve des amis qui m'emmènent en voiture.."



De leur côté, les cheminots promettent de nouvelles actions dans les jours à venir.