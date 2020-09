A Lille, Auchan va ouvrir de nouveaux "Auchan piéton" en centre-ville

"Il faut aller plus vite"

C'est un concept qui semble avoir le vent en poupe. Loin des hypermarchés dans des zones commerciales de périphérie. "Auchan piéton" veut essayer de séduire une clientèle urbaine, qui commande sut Internet et vient à pied chercher ses courses.Trois nouveaux points de vente vont ouvrir dans les prochaines semaines : rue Gambetta (depuis le 2 septembre), boulevard Vauban (9 septembre), rue Pierre-Mauroy (16 septembre). Ils viennent s'ajouter aux deux autres qui existent depuis plusieurs années à Lille (sous le nom d'Auchan drive). "Lille est le laboratoire d’Auchan pour expérimenter ce nouveau parcours de courses de « Click and Collect.", écrit l'enseigne nordiste dans un communiqué.La vente en ligne, c'est désormais 12% du chiffre d'affaires des distributeurs en France. Auchan, surtout connu pour ses grands hypermarchés, veut ainsi réorienter une partie de son activité vers ces secteurs porteurs. ""Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'engager tous les combats, et il faut aller plus vite pour répondre aux tendances. Maintenant, dans le digital, nous mettons tous nos efforts sur le piéton par exemple.", explique Jean-Denis Deweine, patron d'Auchan Retail France, dans LSA. L'enseigne nordiste n'annonce pas pour l'instant de "Auchan piéton" ailleurs en France. Au premier semestre 2020, Auchan a publié des comptes "redressés" par rapport aux années précédentes.