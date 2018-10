Lille continue son début de saison tonitruant en battant Saint-Etienne

Le duo magique Bamba / Nicolas Pépé a encore frappé, 13 buts à eux deux cette saison (aucun duo ne fait mieux en Ligue 1)

Les Dogues du LOSC ont battu ce samedi après-midi les Verts de l'ASSE (3-1) grâce un doublé de Jonathan Bamba et un but de Nicolas Pépé, les deux nouvelles pépites du club. Ils confirment ainsi leur très bon début de saison, après être passés à un rien de la relégation la saison dernière.Les Lillois restent invincibles à domicile, après qu'ils ont battu l'Olympique de Marseille avec une écrasante victoire 3-0 la semaine dernière. Jonathan Bamba a ouvert le score dès la 17e minute de jeu, avant de faire le doublé à la 46e minute. De quoi faire mal au moral de son ancien club, puisqu'il a porté le mailllot vert entre 2011 et 2015. Nicolas Pépé a ensuite fait le break en toute fin de match (86e) pour assurer la victoire à son nouveau club.Après la saison cauchemardesque de l'année dernière et une relégation vitée sur le fil, le LOSC a définitivement très bien entamé sa saison 2018-2019. Ils confirment leur deuxième place au classement, à 5 points de Paris.