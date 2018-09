Lille : le corps d’une femme retrouvé entre l'A25 et l'A1, un appel à témoins lancé

C'est vers 5 h du matin que les pompiers de Lille ont été appelés pour une intervention, sur l'A25, à hauteur du lycée Baggio. Ils ont découvert le corps d’une femme. Elle est tombée du pont traversant l'autoroute au niveau de la Sortie n°2 (Lille Sud - Lille Moulins). Plusieurs véhicules lui ont roulé dessus. La femme, âgée d'environ 50 ans, n'a pas été identifiée pour l'instant.



Un bouchon s'est rapidement formé dans le sens Dunkerque vers Paris, aux heures de pointe. A 7h30, le temps de parcours était allongé d'environ une heure à cet endroit.



On comptait environ 11 kms de bouchons entre Ennetières-en-Weppes et la sortie de Lille. Avec d'importantes répercussions sur la RN 41.

Appel à témoins

Les CRS ont décidé de lancer un appel à témoins pour tenter d’en savoir plus sur ce drame. Aucune hypothèse n’est écartée. Deux automobilistes ont d'ores et déjà été entendus. Un troisième s'est manifesté.



Si vous disposez d'informations pouvant être utiles à l'enquête, vous pouvez joindre la compagnie de CRS de Quatre Cantons au 03 20 19 49 40.