Lille : Génération Identitaire déroule une banderole géante contre le concert du rappeur Médine

Moi vs Les 4 fantastikkks

ps : Lille j'arrive https://t.co/VnBfpna1FZ — Médine (@Medinrecords) 5 octobre 2018

Aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur le lieu même du carnage du #Bataclan.

La complaisance ou pire, l’incitation au fondamentalisme islamiste, ça suffit ! MLP #PasDeMédineAuBataclan pic.twitter.com/Xqu4JLwz6t — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 juin 2018

Au #Bataclan, la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de trois ans plus tard, s'y produira un individu ayant chanté « crucifions les laïcards » et se présentant comme une « islamo-caillera ». Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 10 juin 2018

Une autre action coup de poing en Méditéranée

En parallèle à leur action coup de poing en Méditéranée,, ont mené une opération à Euralille. Ils sont montés sur le toit de la salle de concert de l'Aéronef, munis d'une banderole géante sur laquelle on pouvait lire " Pas de rappeur islamiste à Lille".Le concert a, néanmoins, pu avoir lieu. Le rappeur a réagi via twitter, pas effrayé le moins du monde.Le rappeur Médine, accusé de promouvoir le terrorisme islamiste, a dû annuler sa venue au Bataclan, prévue les 19 et 20 octobre et se reporter sur le Zénith. Depuis juin, plusieurs élus dénonçaient ce concert, qui aura finalement lieu au Zénith de Paris.ont envahi vendredi le siège de SOS Méditerranée à Marseille, suscitant de nombreuses réactions politiques à la veille d'une journée européenne de mobilisation en soutien à son navire l'Aquarius qui porte secours en mer aux migrants. La police a mis rapidement fin à l'action du groupuscule Génération Identitaire, et placé en garde à vue 22 personnes dans le cadre d'une enquête pour "violences volontaires et séquestration en réunion".Vers 14H00, ces militants avaient brièvement occupé les locaux de l'association, installé dans les étages d'un immeuble anonyme du centre de la ville. "Les individus ont mis dehors tout le personnel qui était présent" et déployéune banderole à la fenêtre "SOS Méditerranée complice du trafic d'êtres humains", a rapporté un porte-parole de la police. Des fumigènes ont été allumés et brandis.Aucune personne n'a été blessée et les interpellations se sont déroulées sans incident, selon la même source. L'association humanitaire a décrit une "attaque violente" et des militants "molestant certains des membres du personnel présent qui se trouvaient sur leur passage et empêchant par la force plusieurs autres de quitter les lieux", avant l'arrivée de la police.L'ONG promet d'utiliser "tous les recours légaux (...) afin qu'un tel épisode ne puisse plus se reproduire". Génération Identitaire a pour sa part affirmé avoir agi sans violence