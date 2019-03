Lille : un “gilet jaune” jugé pour avoir filmé les fesses d'une policière

"Nique la police"

"J'ai une deuxième famille, c'est les gilets jaunes"

Un "gilet jaune" de 52 ans comparaissait devant le tribunal de Lille pour outrage à agent. L'homme auraiten tenue, le 22 janvier. Le parquet a requisce vendredi 15 mars.Ce père de cinq enfants, intérimaire touchant le Smic, était allé devant le commissariat de Lille avec d'autres personnes pour, fin janvier. Illorsqu'une policière est sortie pour parler avec eux.Sur la vidéo de 12 minutes diffusée en direct sur la page du mouvement, on entend une autre personne dire "salope",, a rappelé la présidente. Puis le prévenu, avecremontant aux années 2000, lance :en dirigeant le cadre du téléphone portable vers les fesses de la policière."Ces propos ne sont lui pas adressés directement (...)", a fait valoir son avocate, Me Muriel Ruef, plaidant la relaxe sur les deux infractions,. "Ce n'est pas un gros plan".Le parquet a requis quatre mois de prison avec sursis pour "pour la transmission de l'image d'un personne représentant un caractère sexuel" et "outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique". L'avocat de la policière, absente à l'audience, avait demandéLe député La France insoumise, venu assister à l'audience, a. Pour lui, c'est "bien sûr" politique. "La procureure applique la circulaire de Mme Belloubet qui vise à", a-t-il dit. "J'ai simplement affaire à un prévenu, pour moi ce n'est rien d'autre", avait déclaré en préambule la procureure.Le prévenu, en jogging gris et veste kaki, a dit à la barre "regretter vraiment"., a-t-il déclaré, disant ne pas avoir eu l"intention" de filmer ses fesses.Répondant par oui ou non, aux questions de la présidente, il alorsqu'elle lui a demandé s'il avait encore des liens avec ses parents et frères et soeurs., a-t-il-dit, provoquant les applaudissements de ses soutiens, certains portant un gilet fluo, dans la salle. Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 5 avril.