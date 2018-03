Lille : grande braderie à L'Huîtrière, ancien restaurant gastronomique

Lille - L'Huitrière met en vente ses souvenirs

Fermé depuis 3 ans,, célèbre restaurant de poissons et fruits de mer, rouvre ses portes ! C'est temporaire (jeudi-vendredi-samedi de 10h à 18h) et c'est pour une braderie. Les propriétaires mettent en vente des dizaines d'objets qui ont appartenu au restaurant. : argenterie, décoration, tableaux, matériel de cuisine mais aussi les souvenirs (cartes, menus, pancartes...) d'un restaurant qui avait ouvert en 1928 et était devenu un emblème lillois.A quel prix ? De 50 centimes à 500 euros selon l'ancien patron et petit-fils du fondateur de l', Antoine Proye. En 2015, une première grande vente avait attiré du monde, rappelle La Voix du Nord Dans quelques mois,ouvrira à cet endroit un magasin autour de l'univers des produits de la mer. L'enseigne nordiste a signé en janvier un accord pour la reprise du bail du bâtiment, avec le propriétaire Antoine Proye. Ouverture prévue à l'automne prochain.