Lille - Lesquin : le cockpit de l'avion n'est plus étanche, 150 passagers easyJet débarqués et logés à l'hôtel

Un vol esayJet Lille-Toulouse prévu au départ de l'aéroport de Lesquin dimanche 10 novembre à 20h50 est resté cloué sur le tarmac à cause d'un problème technique.



Un problème de fermeture de fenêtre du cockpit a été décelé par le commandant de bord avant le décollage. "Il a dû détecter que la fermeture n'était pas sécurisée. Il faut qu'un technicien habilité vienne pour contrôler, et visiblement le doute n'a pas été levé, donc l'avion a été déclaré -No go- et reste cloué au sol", explique le directeur de l'aéroport de Lille-Lesquin Jean-Christophe Minot.

Décollage ce lundi

Les 150 passagers, qualifiés de "formidables" par une hôtesse de l'air qui a par ailleurs distribué des friandises, par ont été débarqués vers 00h15 et ont été logés à l'hôtel. Un nouvel avion a été acheminé par la compagnie dans le Nord et ce vol Lille-Toulouse est programmé au décollage ce lundi à 14h30.