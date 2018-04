Lille métropole : LMH lance une campagne contre les incivilités dans les HLM

Campagne contre les incivilités dans les HLM de la Métropole

C'est le travail quotidien des agents de proximité : assurer la propreté et l'entretien des immeubles locatifs, signaler les dégradations et ce matin, dans cette résidence de Tourcoing, Bouabid Amran va en découvrir de nouvelles :"Ils viennent s'amuser avec des briques, ça casse les dalles", explique t-il.Dans l'immeuble voisin, les caves ont été condamnées tant la situation était devenue difficile à gérer. "Les interrupteurs, les lampes sont dégradés, ça urine parterre, ça ne respecte rien", témoigne l'agent.Les halls d'entrée ne sont pas épargnés :. Ces incivilités à force, minent le moral des agents.Alors en soutien à son personnel et aux locataires exaspérés par les dégradations, Lille Métrople Habitat frappe plus fort. Après unele bailleur passe aux slogans choc. "Tu casses, tu insultes, tu frappes....tu paies"."J'espère que cela donnera à réfléchir un peu plus" ," c'est vrai qu'à un moment ce n''est plus possible"racontent les habitants.Du côté de LMH on explique : "on voulait dire qu'on prenait conscience de la situation et qu'il pouvait y avoir des conséquences à ces actes allant jusqu'à la résiliation du bail".La campagne s'appuie sur des chiffres : 2 agents sont insultés ou menacés chaque semaine,, avec des dégradations qui ont coûté au bailleur