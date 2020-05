Lille : le Palais des Beaux-Arts et le Musée d'histoire naturelle rouvrent le 3 juin

Pas plus de 100 visiteurs en même temps

À compter du 3 juin, le Palais des Beaux-Arts accueille à nouveau les visiteurs aux horaires habituels, le lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Le Musée d’Histoire Naturelle sera ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h. Les deux musées sont fermés le mardi.

L’entrée et la sortie seront désormais distinctes dans les deux musées. Le nombre de visiteurs présents simultanément sera limité à 100 dans chacun des deux établissements. Cette jauge sera gérée par un comptage à l’entrée et à la sortie. Par ailleurs, la réservation préalable est obligatoire dans un premier temps, pour accéder aux collections et aux expositions temporaires. Pour le Palais des Beaux-Arts, elle peut s’effectuer en ligne ou par téléphone. Pour le Musée d’Histoire Naturelle, la réservation s’effectue par mail ou par téléphone. Dans les deux cas, il est nécessaire de choisir un jour et un créneau horaire et de les respecter. Dans le cas d’une réservation par mail ou par téléphone, le règlement est à effectuer sur place, en privilégiant le paiement par carte bancaire et sans contact.



Port du masque recommandé

À l’intérieur des musées, le port du masque est recommandé pour les visiteurs. Les espaces accessibles aux visiteurs sont soumis à un nettoyage renforcé. Tout au long du parcours de visite, une signalétique rappelle les gestes et attitudes à adopter pour se protéger et protéger les autres. Les dispositifs de médiation tactiles sont rendus inaccessibles mais remplacés par des contenus à télécharger sur smartphone. La circulation des visiteurs est également réorganisée, avec l’instauration d’un sens unique de visite dans certains espaces, comme la coursive du Musée d’Histoire Naturelle ou la galerie impressionniste du Palais des Beaux-Arts.



A voir...

Créé en 1822, le Musée d'histoire naturelle de Lille accueille 120 000 visiteurs par an, principalement l'hiver mais une fréquentation régulière tout de même tout au long de l'année. L'exposition "Liaisons vitales" qui devait s'arrêter en avril est prolongée jusqu'au 6 septembre. Elle montre comment la nature n'est pas "seulement un monde de luttes acharnées, basé sur la loi du plus fort". Quant au Palais des Beaux-Arts, qui date de 1809, il abrite quelque 75 000 oeuvres sur une surface d'exposition de 12 000 m2. Près de 254 000 personnes l'avaient visité en 2017. Ses collections permanentes sont des peintures, sculptures, arts graphiques, arts décoratifs, numismatique, plans-reliefs de l'antiquité à la période moderne.



Attention, le Musée de l’Hospice Comtesse reste fermé pour le moment, en raison de travaux à effectuer pour la réfection du système de sécurité incendie.