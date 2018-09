Lille : des pompiers viennent à l’hôpital pour rencontrer Chloé, 11 ans, atteinte de la mucoviscidose

SDIS 59 Une rencontre pleine d'émotion Les sapeurs-pompiers de Lille Littré ont rendu visite hier à la petite Chloé, atteinte de la mucoviscidose, à l'hôpital Jeanne de Flandre. Cette rencontre très...

Les Virades de l'espoir ce dimanche Ce dimanche 30 septembre, l’association Vaincre la mucoviscidose lance la 34e édition des Virades de l’espoir. Organisé sur plus de 450 sites, cet événement incite à « venir donner son souffle (course à pied, marche, vélo…) en se faisant parrainer et en remettant ses dons » à l’association. Maladie génétique rare et mortelle, la mucoviscidose affecte « principalement les voies respiratoires et le système digestif ».

Un gros camion rouge, une dizaine de pompiers à l'. C'était mardi dernier. Pas d'incendie ou d'opération de secours. Juste une visite surprise àune fille de 11 ans originaire du Valenciennois et hospitalisée pour la mucoviscidose. Un geste émouvant.Chloé adore les pompiers et rêvait d'en rencontrer en vrai. Une "passion née de ses premiers transports en ambulance quand elle faisait des crises d’épilepsie à 18 mois, explique sa maman à La Voix du Nord . (...) Elle veut devenir pompier, ça l’aide à tenir".ont été mis au courant de cette passion et ont décidé de prendre du temps pour venir rencontrer Chloé. Cadeaux, uniformes, échanges... Un beau moment pour la petite fille qui passe beaucoup de temps à l'hôpital."Je voulais remercier les sapeurs-pompiers de Lille pour tout les cadeaux et surtout votre petite visite à l'hôpital avec le camion. Rien qu'à voir les photos,", écrit sa maman sur la page Facebook "La mucoviscidose le combat de chloe ".Chloé a offert des dessins aux pompiers et a pris plein de photos-souvenir à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital.