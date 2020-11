Lille : #PourEux, le mouvement citoyen et solidaire qui vient en aide aux sans-abri

Une aventure humaine

"Le plus important dans cette initiative, c'est le contact. C'est de parler avec des gens qui veulent aider et qui ne savent pas comment faire et les guider mais aussi de passer du temps avec la personne bénéficiaire, en recherche de contact et de lien, certes quand on est SDF on a besoin de choses de premières nécessités mais surtout de chaleur humaine et de considération". Aurélien, livreur bénévole #PourEux Lille

La réputation solidaire du Nord

À ce sujet, la rédaction vous recommande Sondage : les Hauts-de-France, troisième région la plus généreuse de France

Amis Lillois,

Sur Facebook, il existe la page #PourEux Lille (et sûrement d’autres villes).

Vous cuisinez pour votre famille. Il vous reste une portion, contactez les, ils passent chercher le repas pour le distribuer aux SDF en cette période de confinement !#RT via @popyiette — Miss Toquée aka Twiny Kitsune (@TwinyKitsune) April 17, 2020

Le principe est simple : un bénévole prépare un repas dans sa cuisine, une fois prêt, un livreur vient chercher le panier et l'apporte à quelqu'un dans le besoin.Aurélien, poète et photographe, est l'un des livreurs actifs du mouvement #PourEux de Lille. "Pendant le premier confinement, j'ai distribué entre 600 et 800 repas, c'est énorme mais je ne les ai pas vus passer!" Il espère que ce vent de solidarité aura de nouveau lieu dans le mois à venir.Plus que de la simple distribution de nourriture, c'est un véritable lien social qu'offre le mouvement #PourEux, créé par Allan Ballester à Lyon en mars dernier et qui s'est répandu dans une quinzaine de villes de France.L'idée, c'est l'échange, prendre le temps avec chacun. "Les plats sont faits avec amour, on prend une photo du cuisinier pour la montrer au bénéficiaire et inversement, parfois des dessins ou des petits mots sont glissés dans le repas, ça humanise tous les maillons de la chaîne".Au plus fort du premier confinement à Lille, 200 paniers étaient distribués par jour. Et pas seulement des repas, mais aussi des produits d'hygiène, des tentes ou des sacs de couchage. "Avec l'hiver qui arrive, ce sera tout aussi nécessaire", ajoute Aurélien.Le Nord est réputé pour sa fraternité et sa chaleur humaine et cela, Aurélien l'a bien ressenti lors de son expérience à #PourEux Lille."Pendant un moment, on a fait plus de distributions à Lille qu'à Paris, la solidarité du Nord, elle existe vraiment", confie-t-il.Dans toute la métropole, des quartiers se sont mobilisés pour fournir des paniers repas, créant du lien même au sein du voisinage, qui se concertait pour cuisiner #PourEux. Aurélien en a été témoin, "c'était quelque chose de très beau à voir, ça fait du bien de se rendre heureux".Le mouvement #PourEux Lille reprend doucement du service, une dizaine de repas ont été distribués cette semaine aux plus démunis.En France, les associations estiment que 200 000 personnes vivent dans la rue. La crise sanitaire précarise d'autant plus leur situation, au confinement s'ajoute l'isolement...que des mouvements solidaires comme #PourEux réussissent à combler, le temps d'un repas.Pour participer à l'aventure #PourEux, rendez-vous sur leur site