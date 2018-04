Lille : quelles activités trouvera-t-on dans le parc de la Citadelle réaménagé ?

La Baraque à sport avant le Pavillon d'accueil de la Citadelle

Environnement très minéral pour la Baraque à Sport installée dans la Poumon vert lillois / © Sébastien Gurak

Lamet un coup d’accélérateur ce printemps, avec l’ouverture de nouvelles zones de loisirs. Après le réaménagement du parking du Champ de Mars et la création d'une promenade le long de la Deule engagés en 2015, c’est donc autour de la partie Est de la Citadelle, le, d’offrir un nouveau visage, avec notamment un parc accrobranche non loin de l’ancien stade Grimonprez-Jooris démonté en 2010. Dans cette zone, en bord de Deule, des initiations et du prêt de matériel sportif son mis en place.Au Sud de la forteresse Vauban,justeva lui ouvrir ses portes en juin. Le Cita-Parc occupera trois fois l’espace de l’ancien Parc des Poussins fermé en novembre dernier En tout, le(21 ha) est concerné par ce grand remodelage autour de la "reine des citadelles", classée Monument historique. L’objectif de la ville est de retrouver une configuration des lieux proche de ce qu’ils étaient dans la seconde moitié du XIXe siècle, et de les adapter aux usages actuels, avec un accent mis sur les loisirs. Pour cela, des partenariats avec des entreprises privées ont été engagés.Et c'est Décathlon qui ouvre le bal. Dans, le géant du sport est le premier à dégainer ses activités avec une Baraque à Sport , installée sur le Champ de Mars, le long de la nouvelle promenade en bord de Deule. Dès ce mercredi, les bambins à partir de 4 ans vont pouvoir y faire leurs gammes de trottinette, de vélo sans roulettes et de roller sous la houlette d'un coach diplômé.L'enseigne du groupe Mulliez a accepté d'être le partenaire de la municipalité pour animer ce. Contrairement aux autres loisirs à venir, les, comme le matériel sportif mis à disposition (ballons, raquettes, filets, jeux de plein air).

La Baraque à sport fait figure de test pour le futur Pavillon d'accueil de la Citadelle qui s'installera dans d’anciens bâtiments militaires, le long du nouveau chemin de promenade en bord de Deûle, avec pour vocation d'être une porte d'entrée naturelle pour les visiteurs du parc. Ils y trouveront une Maison des sports, un centre d'interprétation de la cité fortifiée de Vauban, un café, une bibliothèque ... tout ça en 2019. En attendant, place aux loisirs gratuits - pour 3 mois avec Décathlon donc - ou payants pour le reste.



De l'accrobranche pour les enfants d'abord

500 mètres de parcours accrobranche pour les enfants dans le Bois de Boulogne, en attendant les circuits adultes en 2019 / © Sébastien Gurak

Feu le Parc des Poussins, place au Cita-Parc

Quatorze manèges dès le mois de juin dans le nouveau parc d'attraction du Parc de la Citadelle / © Sébastien Gurak

Chute de fréquentation pour le zoo devenu payant Bref, les futurs visiteurs du Parc de la Citadelle devront mettre la main au porte-monnaie pour bénéficier des attractions qui leur seront proposées. A l'instar du zoo de Lille, devenu payant pour les non Lillois en mai 2017. Ce qui a a entraîné une chute de la fréquentation, avec un tiers seulement de visiteurs en 2017 par rapport à 2016, soit 300 000 contre un million précédemment.

Deuxième activité à ouvrir en ce mois d'avril, le Accro-Lille démarre le 21 avril. Pour commencer, deux circuits ont été aménagés dans les arbres du Bois de Boulogne. Ils s'adressent aux enfants à partir d'un mètre vingt et jusqu'à douze-treize ans. Avec ses plates-formes perchées à 4 mètres de haut maximum, les parents pourront suivre depuis le sol les prouesses aériennes de leur progéniture. Les adultes devront attendre l'an prochain pour grimper eux aussi aux arbres, avec des parcours deux fois plus hauts. C'est la société Chloro Fil, déjà propriétaire du parc accrobranche de la forêt de Phalempin qui a remporté le marché avec la mairie de Lille. Coût de l'activité : 10 € l'heure et demie pour les Lillois, Lommois et Hellemmois, 2 € de plus pour les non résidents.Payant également, Cita-Parc ouvrira ses portes courant juin sur le site de l'emblématique Parc des Poussins, fermé à l'automne dernier. Cette fois, c'est l'ordonnateur de la grande fête lilloise du cirque depuis 30 ans, Thierry Fééry, qui a décroché la timbale du. Il a investi plus de, là où son prédécesseur ne s'adressait qu'aux tout petits.Plus grand, il va aussi occuper trois fois plus d'espace que par le passé avecen tout, installés juste à côté du zoo. "La nature et les animaux, ce sont les deux thèmes du poumon vert lillois. Toutes nos attractions auront un rapport avec l'un ou l'autre", se félicite le maître des lieux. Ce seront donc des nacelles en forme de requin qui emmèneront les amateurs de sensations fortes dans le grand huit, des coccinellesen guise d'avions dans le manège des petits, ou encore des tulipes enchantées à la place des tasses qui tourbillonnent dans d'autres parcs.Côté tarif, Thierry Fééry promet "des prix inchangés par rapport aux Poussins", avec un système de cartes qui mettront le tour de manège de 2 à 1 € suivant le nombre qu'on aura acheté.Que les amateurs de plein air se rassurent. Ils pourront toujours continuer de faire leur jogging ou de se balader le nez au vent entre les nouveaux espaces aménagés.Dans son projet de "Central Park lillois", la mairie promet 5 kilomètres de chemins nouveaux. De la vraie nature, à savourer gratuitement, sans limitation de durée.