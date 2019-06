Le Lillois José Fonte vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal

🇵🇹 José Fonte et la @selecaoportugal disputent ce soir la finale de la #NationsLeague face aux Pays-Bas (20h45) 🇳🇱 !



L'occasion de revoir les buts du maître des coups de casque sur corner 😍



⌨ CTRL + C

⌨ CTRL + V

⌨ CTRL + V



Bon match José ! 💪💪 pic.twitter.com/SYnD5ku0NV — LOSC (@losclive) 9 juin 2019

Le Portugal s'offre aussi la "petite" coupe d'Europe. Après l'Euro-2016, les Portugais ont décroché dimanche le deuxième trophée de leur histoire en inaugurant le palmarès de la Ligue des nations aux dépens des Pays-Bas.Et si la finale s'est jouée sur un missile de Gonçalo Guedes (1-0), le défenseur des Dogues José Fonte n'a pas non plus chômé, trois ans après avoir contribué à la victoire du Portugal contre la France à l'Euro 2016.Le Portugal a présenté un bloc défensif et un pressing haut très efficace. À l'image de la défense du LOSC, la meilleure de Ligue 1 cette saison.Le Portugais de 35 ans avait signé l'été dernier chez les Dogues, apportant pour deux saisons son expérience dans une équipe qui avait pêché la saison passée par son manque de maturité. Il y avait été rejoint à la fin du mercato d'été par son frère Rui, en prêt de Fulham.