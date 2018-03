Il vaut mieux être impopulaire qu'irresponsable.

80km/h : la politique, c'est être courageux et prendre des décisions difficiles pour sauver des vies. @EPhilippePM a pris cette décision pour le pays et il a raison ! Il vaut mieux être impopulaire qu'irresponsable. #SudRadioMatin — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 8 mars 2018

La fronde chez les élus

"Je suis pour les 80km/h pour les routes où il n'y a pas de marquage au sol"

➡ @BenoitSimian député (LREM) de Gironde#BourdinBDV #bourdindirect pic.twitter.com/EiyMNHKsP7 — RMC (@RMCinfo) 7 mars 2018

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dénoncé jeudi la "démagogie" de certains élus concernant la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires,"C'est le genre d'argument qui me laisse pantois", a déclaré M. Darmanin sur Sud Radio, en jugeant que l'"argument financier", évoqué ces derniers jours par plusieurs élus locaux hostiles à cette réforme," des accidents liés à la vitesse est "bien plus important" que les recettes qui pourraient découler des PV dressés pour excès de vitesse, a-t-il poursuivi.Selon le ministre, "l'alcool et la vitesse font partie des facteurs qui donnent le plus d'accidents"."Il faut être courageux et (...) éviter la démagogie", a insisté M. Darmanin. ". C'est pas populaire, c'est comme augmenter le prix du tabac, mais malheureusement ce sont des décisions qu'il faut prendre".La décision de limiter à partir du 1juillet, au nom de la sécurité,à double sens et sans séparateur central a suscité de nombreuses indignations d'élus locaux.La semaine dernière, 28 présidents de départements ont appelé le gouvernement à appliquer plutôt la mesure au "cas par cas", surtout sur les axes accidentogènes. Et des élus LREM sont eux-mêmes montés au créneau, à l'image de Benoît Simian, député de Gironde, qui propose de limiter la vitesse uniquement pour les routes "où il n'y a pas de marquage au sol".