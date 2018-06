La liste des magasins Carrefour qui vont fermer dans les Hauts-de-France dévoilée cet après-midi

En février, ils étaient 89. Puis, 58 en mai dernier. Cet après-midi, le Comité central d'entreprise de Carrefour Proximité doit donner son avis sur le projet de cession ou de fermeture des 273 magasins Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Montagne et Carrefour Market du groupe. Les 2100 salariés concernés vont être fixés sur le sort.Les Hauts-de-France comptent 120 magasins Carrefour de proximité. Si 58 fermetures étaient annoncées en mai denrier, essentiellement dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne,. Sur l'ensemble de la France, pour le moment seuls 24 magasins ont en effet trouver un repreneur : la direction aurait reçu 23 offres ferme et une enseigne a déjà été reprise.



La CGT a lancé un appel à la grève pour ce "jour d'enterrement".



La liste des 58 magasins Carrefour sans repreneur dans les Hauts-de-France en mai :