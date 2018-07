Black Foxxes en live

Black foxxes en live au Main Square Date ► 07 juillet 2018 à 16h15

Durée ► 1h

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre



Rock mélodique, mystique et mélancolique sur la scène du Main Square Festival ce samedi, 2ème jour de l'événement arrageois. Le groupe "" vient jouer le meilleur de ses deux premiers albums ( "I'm not well" et "Reiði" en 2018).Ce trio britannique formé en 2014 est un des groupes du moment outre-manche. Leurs inspirations ? Jeff Buckley, Radiohead, Neil Young ou encore Nirvana...A découvrir ou à savourer sur la Green room de la Citadelle d'Arras.