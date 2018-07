Kid Francescoli en live

Kid Francescoli au Main Square Festival Date ► 07 juillet 2018 à 17h45

Durée ► 1h 30min

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre



Le soleil du Sud à Arras ! Le Marseillais Mathieu Hocine (un grand fan de l'OM !) alias Kid Francescoli vient jouer son set estival au Main Square.De l'électro pop mélodique issue des 4 albums entre électro pop/folk, reggae, rap et des rythmiques r’n’b et envolées free-jazz. Sur scène, les machines, une guitare, un saxophone et la voix de sa complice, la chanteuse Julia Minkin.Son dernier album "Play me again" est sorti en 2017.