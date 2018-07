Oscar and the wolf en live

Oscar and the wolf en live au Main Square Date ► 07 juillet 2018 à 20h45

Durée ► 1h 30min

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre



Encore un groupe de la scène belge au Main Square ! Nos voisins n'en finissent plus de nous étonner par leurs talents aux multiples facettes. Place samedi à l'électro pop hybride , élégante et mélancolique de, de son vrai nom, et son groupe, font parti des valeurs sûres de la scène flamande. Il a même décroché trois Grammys flamands en 2018 : "meilleur artiste masculin solo", "meilleur artiste pop" et "meilleure performance live".​​​​​​