LIVE. Main Square festival : suivez en direct le concert de Queens Of The Stone Age

Main Square Festival 2018 : Queens of The Stone Age en live

Queens of The Stone Age

Queens of The Stone Age live au Main Square Festival Date ► vendredi 6 juillet 2018

Durée ► 2h de 22:20 à 00:20

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre

Le rock impétueux defait trembler la citadelle d’Arras !Le groupe de robot rock californien Queens of The Stone Age dit "QOTSA" porté par le charismatique et haut en couleurs Josh Homme (co-fondateur des Eagles of Death Metal) est en live au Main Square Festival 2018.Le groupe est en live au Main Square Festival 2018. De quoi prendre une bonne dose de rock !Il est à découvrir pour deux heures de concert à 22H20. Un concert à suivre en direct !