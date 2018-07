LIVE. Main Square festival : suivez en direct le concert de The Blaze

The Blaze en live

The Blaze en live au Main Square festival Date ► 07 juillet 2018 à 22h50

Durée ► 1h

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre



Electro planante et cinématographique à Arras. Le Main Square accueille les Français de The Blaze sur la Green room.Ces deux cousins proposent une house mélodique, très léchée. Ils soignent d'ailleurs particulièrement leurs clips, court-métrages scénarisés et bousculants. "Mon truc, c’était vraiment le ciné mais l’electro permet d’écrire des histoires et des émotions aussi ambitieuses que la musique classique", explique Jonathan l'un des deux membres du groupe.Leur dernier single s'appelle “She” et annonce l'imminence d’un album pour septembre : “Dancehall”.