Logements insalubres : qui contacter dans les Hauts-de-France ?

Habitant indigne, habitat insalubre et habitat non décent

L’habitat indigne est la notion la plus large qui englobe l’habitat insalubre, mais aussi l’habitat précaire, les locaux ayant du plomb accessible et les immeubles menaçant ruine. La loi « Boutin » du 25 mars 2009 donne désormais une définition juridique de l’habitat indigne. "Entrent aujourd’hui dans cette définition toutes les situations repérées dans lesquelles l’état des locaux, installations ou logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le traitement relève donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon la nature des désordres constatés" .Sont donc visés les locaux et installations utilisés à des fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, les locaux suroccupés du fait du logeur et tous les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés exposent leurs occupants à des risques manifestes pour leur santé ou leur sécurité. Une précision est apportée sur le fait que les risques peuvent être générés par des éléments de structure ou des équipements à usage commun, quel que soit leur état (analyse faite par l’Agence Nationale d’Information sur le Logement : l’ANIL). La notion d’habitat indigne est donc élargie par rapport à celle anciennement définie par le Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne (PNLHI) en intégrant notamment les logements qui font l’objet d’une injonction du maire en application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

Un habitat insalubre est par nature indigne. L’insalubrité est une notion dont le fondement légal se trouve dans le code de la santé publique (CSP ; art. L1331-26) et est de la compétence du préfet. Le caractère insalubre d’un logement résulte de l’appréciation des effets de l’état dégradé du bâti et/ou de l’absence d’équipements indispensables sur la santé des occupants. La santé doit être comprise dans ses déterminants de bien-être physique et social mais aussi mental. Le caractère d’insalubrité aboutit à une décision préfectorale prescrivant des travaux accompagnés le cas échéant d’une interdiction temporaire d’habiter. Dans le cas d’une interdiction définitive d’habiter, on parle d’insalubrité irrémédiable.

L’habitat non décent ne relève pas de la police administrative. Il implique l’ordre judiciaire. Il s’agit d’une notion de droit privé qui s’applique dans les rapports locatifs. Un propriétaire a l’obligation de louer un logement décent. Les critères techniques définissant un logement décent sont listés dans le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ce décret définit les conditions auxquelles doit satisfaire le logement au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Il précise également les éléments d’équipement et de confort indispensables à la décence d’un logement.