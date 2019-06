Loi d'orientation des mobilités : la députée Barbara Pompili veut rendre obligatoire le forfait “mobilités durables”

Un montant maximum de 400 euros

Répondre aux "galères" de transport de nombreux Français, en préservant l'environnement :, qui promet des batailles sur l'assouplissement des 80 km/h ou la taxation du transport aérien.Déjà passé au Sénat en première lecture, ce texte touffu, au menu durant deux semaines, estet a généré le dépôt de près de 3.500 amendements, un record sous cette législature.Il vise à, selon la ministre des Transports Elisabeth Borne. Car les manifestations des "gilets jaunes" ont confirmé "le sentiment d'injustice" de certains Français de vivre: la France des TGV et celle des autres réseaux dont l'état se dégrade, avec des trajets domicile-travail devenus "une vraie galère".Parmi les sujets phares :, qui permettra aux employeurs de rembourser à leurs salariés unpar an pour encourager les déplacements domicile-travail à vélo ou en covoiturage. Il viendrait remplacer l' indemnité kilométrique vélo (IKV) , instaurée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte le 17 août 2015.Des élus des oppositions et de la majorité,(LREM) en tête, veulentCar d'après le projet de loi initial, le versement par l'employeur n'est que facultatif. En d'autres termes, le versement de cette somme repose sur la volonté de l'employeur.La ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne , n'y est, plutôt réticentes à l'égard de ce dispositif onéreux.En mars, la ministre s'était pourtant prononcée favorable à ce que l'ensemble des employeurs verse obligatoirement une aide à leurs salariés pour leurs trajets domicile-travail en covoiturage ou à vélo. "Je pense qu'il faut que chaque Français qui a des difficultés pour ses trajets domicile-travail puisse être accompagné par son employeur", avait-elle déclaré.