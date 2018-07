Loïc Rémy au LOSC : une bonne idée ?

Supporters Lillois, Loïc Rémy a un message pour vous pic.twitter.com/o0c3MNfLD9 — LOSC (@losclive) 13 juillet 2018

Un parcours instable

Sa dernière saison pleine remonte à 2013

Un talent pur mais gâché ?

L'attaquant de Las Palmas (D2 espagnole)s'est engagé pour deux saisons avec Lille (1re Division). L'international français de 31 ans (30 sélections, 7 buts), formé à Lyon, revient dans l'Hexagone après plus de cinq années à l'étranger. "En s’attachant aujourd’hui les services de l’homme aux 124 buts en 368 matchs pros, le club lillois s’offre un renfort précieux qui saura, soyons en sûrs, guider le LOSC et sa jeune garde dans ses nouveaux défis", peut-on lire sur le site officiel du club Est-il vraiment une bonne affaire pour lequi s'était révélé à Nice en 2008-2009, avant de confirmer à Marseille de 2010 à 2012, avait rejoint l'Angleterre et les Queens Park Rangers en janvier 2013. Il avait ensuite évolué une saison en prêt à Newcastle (2013-2014), puis deux à Chelsea, où il avait peu joué (2014-2016). Prêté à Crystal Palace en 2016-2017, il avait décidé la saison suivante de rebondir dans le championnat espagnol, à Las Palmas (13 matches, 6 buts) d'abord, puis enprêt à Getafe de janvier à mai 2018 (11 matches, 3 buts).Attention à ne pas trop s'attacher. Avec Loïc Rémy, les passages dans un club sont souvent éclairs...A Newcastle, en 2013-2014,avait 26 matchs et marqué 14 buts. Depuis, il a joué une moyenne de 10-15 matchs par saison et marqué entre 3 et 7 buts. A-t-il encore les moyens de se relancer et retrouver son niveau de l'OM ?De l'avis quasi-général, Loïc Rémy est un talent pur qui s'est perdu au fil des saisons. Il compte 30 sélections en équipe de France mais la dernière remonte déjà à il y a 4 ans (il était à la Coupe du monde 2014). Blessures, mauvais choix... Difficile d'expliquer en quelques mots la trajectoire descendante de l'attaquant français ces dernières années.Au LOSC, il va faire face à une forte concurrence : El Ghazi, Bamba, Araujo, Pepé, Mothiba... (Eder devrait bientôt partir)"Je ne vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir de revenir en France, dans un championnat qui me manquait et signer au LOSC, un vrai grand club français, qui possède une histoire forte en Ligue 1", a déclaré l'attaquant après sa signature.semble se lancer un défi, le LOSC fait un gros pari. Gagnant ?