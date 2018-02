Lomme : le Kinépolis s'équipe d'une salle 4DX avec vibrations, vent, eau...

4DX : la technologie qui met tous vos sens en action

Le clip de promotion réalisé par Kinepolis

Recevoir des goutelettes d'eau quand il pleut à l'écran... Trembler quand le film évoque un tremblement de terre... Sentir l'odeur de brûlé quand un incendie se déclenche. C'est le genre de sensations que propose la 4DX, une nouvelle technologie qui fait son arrivée auà partir de ce mardi soir."20 sensations hyper réalistes époustouflantes : virevolter, tomber, sauter, tourner, rouler, trembler…, tout en ajoutant des effets comme le vent, la fumée, la pluie, le brouillard, la neige, des projections d’eau, la trajectoire des balles, ainsi que des odeurs", explique le Kinepolis. Une seule salle est équipée de cette technologie.Dans la région, le Gaumont de Valenciennes propose déjà cette nouveauté depuis décembre. En Belgique, le procédé, aussi appelé 5D, est devenu assez courant, de même que, depuis longtemps, dans les parcs d'attraction.



Pour l'instant, dans le monde, il existe un catalogue d'une centaines de long-métrages qui ont ré-adaptés en 4DX. Suffisant pour que le Kinepolis se décide à investir : « L’investissement a été lourd puisqu’il a fallu réaménager une salle entière en installant un local technique au sous-sol. On attendait qu’il y ait suffisamment de films disponibles pour nous lancer », a expliqué à 20 minutes Bob Claeys, responsable innovation chez Kinepolis.



L'investissement sera rentable si les spectateurs suivent. Et surtout, sont prêts à mettre le prix : 6 euros de plus pour un film 2D et 8 euros pour un film 3D. Sachant qu'une place est déjà à environ 12 euros au Kinepolis.

On teste la #4Dx ce Matin à @Kinepolis_FR à Lomme C’est ouf !! pic.twitter.com/OFyRXfTAo0 — NRJ Lille (@NRJLille) 13 février 2018



Ce mardi soir, les premiers spectateurs de cette nouvelle salle, pourront voir le film Black Panther.