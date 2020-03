A VOIR PENDANT LE CONFINENMENT 4 documentaires tournés dans les Hauts-de-France

France 3 Hauts-de-France - Publié le 20/03/2020 à 18:44

France 3 Hauts-de-France se mobilise pour vous informer en temps réel à l'antenne et en ligne, mais aussi pour vous proposer des programmes à voir ou revoir pendant cette période de confinement. Voici quatre documentaires, tournés dans la région, qui racontent notre histoire commune, nos coutumes et livrent des portraits originaux, bref : "la France en vrai".



Dans le show-business, de Caroline Behague

Nous rediffusons ce film de 2007 en hommage à Hervé Brisse, tuba solo de l’Orchestre national de Lille, chef de l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives et conseiller artistique de lille3000, disparu en février dernier.



En février 2007, les musiciens de l'Hervé Brisse, qu'ils sont invités à se produire sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle, devant 10 000 personnes, avec la chanteuse



Ce film raconte une formidable aventure humaine et musicale : l'histoire de la Grande Sophie aux pays des harmonies et celle des harmonies dans le show-business. Voir le film Dans le show-business

Un film de Caroline Behague

Une coproduction Morgane Production et France 3 Nord Pas-de-Calais





Nous rediffusons ce film de 2007 en hommage à Hervé Brisse, tuba solo de l’Orchestre national de Lille, chef de l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives et conseiller artistique de lille3000, disparu en février dernier.En février 2007, les musiciens de l' Orchestre d'Harmonie de Lille-Fives apprennent, par l'intermédiaire de leur chef, qu'ils sont invités à se produire sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle, devant 10 000 personnes, avec la chanteuse La Grande Sophie Ce film raconte une formidable aventure humaine et musicale : l'histoire de la Grande Sophie aux pays des harmonies et celle des harmonies dans le show-business.Une coproduction Morgane Production et France 3 Nord Pas-de-Calais

Dans les bras d'un matelot, de Marie Benoist

Marie aime un marin. Une rencontre qui l'amène à se questionner sur l'imagerie traditionnelle et romantico-dramatique du sort des femmes de marins. Alors, comme en plus d'aimer un marin, Marie est aussi journaliste, elle a mené l'enquête.



Marie Benoist a donc rencontré des femmes amoureuses de marins. Des femmes de tous âges, de toutes conditions et de différentes régions. Voir le film Dans les bras d'un matelot

Un film de Marie Benoist

Une Coproduction Les Docs du Nord avec GrandLittoral.TV/GrandLille TV.



> Plus d'infos



Marie aime un marin. Une rencontre qui l'amène à se questionner sur l'imagerie traditionnelle et romantico-dramatique du sort des femmes de marins. Alors, comme en plus d'aimer un marin, Marie est aussi journaliste, elle a mené l'enquête.Marie Benoist a donc rencontré. Des femmes de tous âges, de toutes conditions et de différentes régions.Une Coproduction Les Docs du Nord avec GrandLittoral.TV/GrandLille TV.

Combats de coqs, de François Hérard

Un film en immersion avec les coqueleurs du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes dans la seule région de France métropolitaine où la tradition des combats de coqs est encore autorisée, seulement dans les communes où la pratique n’a pas été interrompue.



Il y a encore une vingtaine de gallodromes dans le Nord et le Pas-de-Calais, où s'organisent 9 000 combats de coqs chaque année.



Mais cette tradition, importée d'Angleterre au XVIIIe siècle, va s'éteindre. L'ouverture de nouveaux gallodromes est désormais interdite. Voir le film Documentaire. Combats de coqs

Un film de François Hérard

Une coproduction les Productions Cercle Bleu et France 3 Hauts-de-France



> Plus d'infos



Un film en immersion avec les coqueleurs du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes dans la seule région de France métropolitaine où la tradition des combats de coqs est encore autorisée, seulement dans les communes où la pratique n’a pas été interrompue.Il y a encore, où s'organisent 9 000 combats de coqs chaque année.Mais cette tradition, importée d'Angleterre au XVIIIe siècle, va s'éteindre. L'ouverture de nouveaux gallodromes est désormais interdite.Une coproduction les Productions Cercle Bleu et France 3 Hauts-de-France