Loon-Plage : 400 raveurs venus de Belgique, des Pays-Bas... évacués par la police

Si les raveurs majoritairement de nationalité belge et néerlandaise sont arrivés sur le terrain vague vers 23 heures, ils ont commencé à faire la fête à partir d'une heure du matin. Avec le vent, des riverains ont été incommodés par le bruit et ont prévenu la police.



Les forces de l'ordre sont arrivés sur place vers 2h30 du matin et ont procédé à des contrôles aux abords de la rave. Quinze personnes ont été interpellées pour détention de produits stupéfiants. Parmi elles, douze Belges, deux Néerlandais et un Allemand. Toutes sont encore en garde à vue.



La police a dû attendre la fin de matinée pour réunir les effectifs suffisants à une intervention permettant de déloger les quelques 400 raveurs. A 14h30, les derniers étaient en train de remballer. Tout s'est, néanmoins, passé dans le calme. Une enquête est en cours pour déterminer, qui sont les organisateurs de la rave.



Hormis la gêne occasionnée pour les riverains, la rave peut avoir des conséquences pour les chasseurs à qui appartiennent ces terrains.



Ce n'est pas la première fois que des raveurs belges et hollandais viennent dans ce secteur faire la fête.